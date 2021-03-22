Беременную Квиткову выписали из больницу. Видео

В понедельник, 22 марта, беременная супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которую ранее госпитализировали, выписалась из больницы. По словам знаменитости, сейчас она чувствует себя хорошо.

Соответствующее видео девушка опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что она очень счастлива.

Как рассказала Квиткова, еще вчера, 21 марта, ей было трудно ходить, и она чувствовала себя неважно. Но уже сегодня ей стало легче и первое, что она планирует сделать – это поехать к своим родителям.

Кроме того, супруга Добрынина добавила, что врачи прописали ей стоять в коленно-локтевой позе, а также регулярно наблюдаться.

Напомним, что ранее Квиткова жаловалась на сильную боль в спине, а позже показала фото из больницы. Как оказалось, врачи обнаружили у девушки почечную колики.

Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

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