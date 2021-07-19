Беременная Осадчая засветилась в вышитом платье за 76 тысяч гривен. Фото

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала элегантное платье от украинского дизайнера Юлии Магдич. Его стоимость составляет 76 тысяч гривен.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили лук звезды и засыпали ее комплиментами.

Осадчая стояла на фоне озера и позировала в вышитом платье оливкового цвета и с объемными рукавами от дизайнера Юлии Магдич. Свой аутфит ведущая дополнила белыми балетками с тонкими цепочками и обручем от Руслана Багинского.

Кроме того, знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на глаза, а волосы решила собрать в аккуратный низкий пучок.

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Пользователям сети очень понравился лук Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Катюша! Вы всегда выглядите шикарно!", "Платье шикарное, и вы в нем принцесса", "Шикарные наряды", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская ведущая Екатерина Осадчая вышла на публику в платье-оверсайз за 18 тысяч гривен. Свой лук звезда дополнила стильным беретом и белой обувью.