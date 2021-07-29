Беременная Осадчая вышла в свет в самом трендовом аксессуаре лета 2021. Фото

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в третий раз станет мамой, поделилась с поклонниками снимками, на которых появилась в самом стильном головном уборе этого лета – панамке. Сейчас знаменитость отдыхает в Турции и активно показывает свой отпуск в сети.

Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры ведущей и засыпали ее комплиментами.

Осадчая позировала на камеру в длинной черной накидке свободного кроя, которая скрыла округлившийся живот знаменитости. Свой пляжный лук она дополнила сумкой, модными солнцезащитными очками и панамкой, которая является мастхэвом лета 2021.

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Пользователям сети очень понравится летний образ Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Какая вы красивая", "Как 25-летняя девочка", "Катя, вы прекрасны", "Катюша, выглядишь бомбезно! Образ прекрасный, не узнала, пока не прочла", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов Катя Осадчая в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Катя Осадчая поделилась с поклонниками черно-белыми снимками, на которых продемонстрировала округлившийся живот в обтягивающей майке. Знаменитость позировала на фоне моря в Турции.