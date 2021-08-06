Беременная Осадчая показала фото с подросшим сыном

Популярная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась снимком, на котором позировала вместе со своим младшим сыном Иваном. Знаменитость с ребенком плавала в бассейне.

Сейчас телезвезда отдыхает в Турции. Соответствующее фото Осадчая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Телеведущая позировала в черном купальнике, сидя в бассейне, а рядом с ней находился сын Иван. Свой летний образ знаменитость решила дополнить аксессуарами в виде ожерелья на шее и браслета на руке.

Кроме того, Осадчая появилась перед поклонниками без макияжа, а на голове она сделала высокую гульку.

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"Мамино счастье! Так быстро растет, скоро мама будет не очень нужна, надо ловить моменты", – подписала кадр звезда.

Стоит отметить, что Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов тщательно скрывают лицо сына Ивана.

Пользователям сети очень понравился семейный снимок Осадчей. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Мама всегда нужна. Любуюсь вашими фотографиями и ценностями. Будьте счастливы!", "Дети – это прекрасно", "Классные", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Будущая звезда телеэкранов в школьные годы ходила на музыку и танцы. В 13 лет она начала профессионально работать моделью, а в 14 лет поехала на съемки в Токио, которые длились три месяца.

Затем ее пригласили поработать в Германию, Францию и Англию. Из-за жесткого рабочего графика Осадчая сдавала школьные экзамены экстерном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Екатерина Осадчая поделилась снимком, на котором позировала в цельном купальнике розового цвета. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и соломенной шляпой.