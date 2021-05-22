Беременная Квиткова высказалась об участницах 'Холостяка-11'

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина Даша Квиткова прокомментировала поведение участниц с 11 сезона проекта. Она высказала свое мнение и заявила, что девушки ее приятно удивили.

Так, в публикации в Instagram Квиткова призналась, что ей было приятно наблюдать за поведением финалисток. Супруга Добрынина отметила, что все участницы вели себя достойно, и покидая проект уважительно относились к решениям главного героя реалити Михаила Заливако.

"Девочки настроены к герою проекта весьма в позитивном или нейтральном ключе, то есть они просто уважительно к нему относятся, так как прийти на проект – был выбор девушек. И меня это так приятно удивляет", – поделилась мнением в фотоблоге звезда.

Кроме того, девушка заявила, что такие поступки показывают взросление и воспитанную позицию участниц.

"Меня радует, что несмотря на то, что Холостяк сделал кому-то неприятно, а кому-то даже больно – все расходятся нормально. Это многое говорит о мудрости и воспитанности самих девушек. Желаю им идти достойно и после проекта Холостяк. В ином случае – это все выглядит дешево", – заявила Даша.

Стоит отметить, что Даша Квиткова и Никита Добринын познакомилась во время съемок романтического реалити "Холостяк 9" и стали первой парой в Украине, которая смогла сохранить свои отношения после шоу и стать официально мужем и женой. 31 августа 2020 года Никита и Даша отпраздновали 2 года отношений. В мае влюбленные зарегистрировали брак в ЗАГСе, а 12 августа устроили шумное свадебное торжество.

Напомним:

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