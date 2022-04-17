Бедняков опубликовал трогательное фото с покойной мамой и обратился к украинцам

Украинский телеведущий Андрей Бедняков, 6 апреля объявивший о смерти мамы, опубликовал архивное фото с ней, заявив, что до сих пор не может в это поверить. Он также посоветовал каждому украинцу позвонить близким, пока есть такая возможность.

Соответствующий пост появился на странице звезды в Instagram. Черно-белое фото, где мама с сыном улыбаются, собрало более 100 тысяч лайков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артист дал понять, что тяжело переживает смерть матери, не выдержавшей зверств российских оккупантов в Мариуполе. Также он поблагодарил ее за достойное воспитание.

"Я все еще не хочу верить в это. Спасибо за воспитание", – написал он, добавив эмоджи с разбитым сердцем.

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Телеведущий обратился к подписчикам с призывом не откладывать телефонный разговор с близкими, даже если это не первый звонок за день, ведь никогда не знаешь, что может произойти завтра.

"Позвоните мамам. Скажите, что любите. Пусть и еще раз сегодня", – добавил он.

Напомним, что мама звезды перед смертью больше месяца провела в Мариуполе, где велись жестокие бои. После пережитого стресса она впала в кому.

Сестра Беднякова рассказала, что его мать ослабевала с каждым взрывом, а виновен в ее преждевременной смерти "русский мир" и лично президент-диктатор РФ Владимир Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне цинично потешались над горем семьи телеведущего, из-за чего ему пришлось закрыть комментарии. Бедняков показал, какие сообщения ему посылали хейтеры.