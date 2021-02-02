Раскрыты подсказки, по которым можно было узнать Байрак в маске Крапанки

Шоу "Маска" рассекретило подсказки украинской киноактрисы, сценариста, продюсера и телеведущей Оксаны Байрак в образе Крапанки.

На официальной странице проекта в Instagram появился пост с подсказками, которые давала Крапанка зрителям и судьям шоу.

Первая из них – "Доверимся женской интуиции". Это название фильма, режиссером которого является Оксана Байрак.

Вторая – уникальное слово шизозо. Его придумала Оксана и в обычной жизни она часто его использует. Смысл у этого слова достаточно простой – странность.

"Все возможно" – фильм, в котором Байрак была сразу сценаристом, режиссером и продюсером.

А вот подсказка "Сплошная надежда" оказалась немного сложнее. В ней скрывается двойная связь Оксаны Байрак с Надеждой Мейхер и Надей Дорофеевой. Мейхар сыграла одну из главных ролей в фильме Оксаны "Ничто не случается дважды", а Дорофеева тоже из Симферополя, как и Байрак.

"Красота требует жертв" – еще один фильм знаменитости, в котором она была сценаристом и сыграла роль Тамары Золотаревой.

Ранее OBOZREVATEL писал, кто скрывался за образом Крапанки в шоу "Маска". На телеканале "Украина" показали второй выпуск популярного шоу "Маска", а также в конце эфира раскрыли имя знаменитости, которая скрывалась под маской игривой Крапанки.