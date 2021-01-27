Бабкин выбрал клинику в Европе и назвал дату операции на глазах

Юля Ухина
Юля Ухина
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Сергей Бабкин

Украинский певец Сергей Бабкин, у которого недавно диагностировали редкое заболевание глаз, заявил, что готовится к срочной операции в Вене (Австрия). По словам артиста, он должен вылететь из Украины 1 февраля, а сама процедура назначена на 5-е.

Такими подробностями Бабкин поделился в интервью изданию "КП в Украине". Он также добавил, что перед операцией должен сдать ПЦР-тест и пройти полное обследования.

"Мой врач-офтальмолог обратился в австрийскую клинику в Вене. Связались с профессором Ансари, он работает в госпитале, который специализируется именно на макуле – это то место в нашем глазу, благодаря которому мы видим. Доктор Ансари посмотрел анализы, согласился нас принять и сразу записал на 2 февраля. Мы вылетим 1-го, потом надо сдать ПЦР-тест, и 4-го, если все в порядке, – полное обследование, а сама операция назначена на 5-е", – рассказал музыкант.

Сергей Бабкин

Бабкин признался, что пока врачи не дают никаких прогнозов. Однако музыкант уверен, что все пройдет хорошо, ведь операцию будут делать профессионалы.

"Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне. Доктор Ансари занимается именно такого рода патологиями, связанными с отслоением сетчатки, поступлением туда жидкости, воспалениями вокруг макулы", – подытожил он.

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