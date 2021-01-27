Бабкин выбрал клинику в Европе и назвал дату операции на глазах
Украинский певец Сергей Бабкин, у которого недавно диагностировали редкое заболевание глаз, заявил, что готовится к срочной операции в Вене (Австрия). По словам артиста, он должен вылететь из Украины 1 февраля, а сама процедура назначена на 5-е.
Такими подробностями Бабкин поделился в интервью изданию "КП в Украине". Он также добавил, что перед операцией должен сдать ПЦР-тест и пройти полное обследования.
"Мой врач-офтальмолог обратился в австрийскую клинику в Вене. Связались с профессором Ансари, он работает в госпитале, который специализируется именно на макуле – это то место в нашем глазу, благодаря которому мы видим. Доктор Ансари посмотрел анализы, согласился нас принять и сразу записал на 2 февраля. Мы вылетим 1-го, потом надо сдать ПЦР-тест, и 4-го, если все в порядке, – полное обследование, а сама операция назначена на 5-е", – рассказал музыкант.
Бабкин признался, что пока врачи не дают никаких прогнозов. Однако музыкант уверен, что все пройдет хорошо, ведь операцию будут делать профессионалы.
"Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне. Доктор Ансари занимается именно такого рода патологиями, связанными с отслоением сетчатки, поступлением туда жидкости, воспалениями вокруг макулы", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее жена Сергея Бабкина Снежана рассказала о состоянии мужа, у которого диагностировали редкую болезнь глаз.
Позже сам Сергей рассказал, как у него проявилась болезнь, и когда ему поставили диагноз.