Бабкин выбрал клинику в Европе и назвал дату операции на глазах

Украинский певец Сергей Бабкин, у которого недавно диагностировали редкое заболевание глаз, заявил, что готовится к срочной операции в Вене (Австрия). По словам артиста, он должен вылететь из Украины 1 февраля, а сама процедура назначена на 5-е.

Такими подробностями Бабкин поделился в интервью изданию "КП в Украине". Он также добавил, что перед операцией должен сдать ПЦР-тест и пройти полное обследования.

"Мой врач-офтальмолог обратился в австрийскую клинику в Вене. Связались с профессором Ансари, он работает в госпитале, который специализируется именно на макуле – это то место в нашем глазу, благодаря которому мы видим. Доктор Ансари посмотрел анализы, согласился нас принять и сразу записал на 2 февраля. Мы вылетим 1-го, потом надо сдать ПЦР-тест, и 4-го, если все в порядке, – полное обследование, а сама операция назначена на 5-е", – рассказал музыкант.

Бабкин признался, что пока врачи не дают никаких прогнозов. Однако музыкант уверен, что все пройдет хорошо, ведь операцию будут делать профессионалы.

"Они не дают прогнозы, но уровень клиники и самого профессора настолько высок, что я спокоен. Знаю, что все будет на высочайшем уровне. Доктор Ансари занимается именно такого рода патологиями, связанными с отслоением сетчатки, поступлением туда жидкости, воспалениями вокруг макулы", – подытожил он.

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