Астафьева показала образ "шальной императрицы". Фото

Известная украинская модель, певица, актриса и бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева похвасталась соблазнительным нарядом, который выгодно подчеркнул ее бюст. Некоторые поклонники даже отметили, что "шальная императрица в 21 веке выглядит именно так".

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующие кадры (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась в длинном платье с кружевом и лакированных перчатках золотого цвета. Свой образ звезда дополнила объемными сережками, которые были подобраны в тон к перчаткам, выразительным макияжем и объемной укладкой.

Модель опубликовала несколько снимков, на которых продемонстрировала разные ракурсы.

"Умение не придавать значения – еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение", – подписала яркие фото Астафьева.

Фанатам понравилось смелое перевоплощение артистки, поэтому в комментариях они не жалеют для нее приятных слов:

"В начале 21-го века шальная императрица выглядит именно так", "Очень красиво", "Шикарные фото, "Очень мудро сказано!".

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate). Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева показала рокерский образ. Она выбрала смелый наряд: гольф-сетку и кожаные длинные перчатки. Свой лук знаменитость дополнила помадой ярко-красного оттенка и слегка взъерошенными волосами.