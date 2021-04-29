Астафьева похвасталась пышными формами в блестящем платье. Фото

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками черно-белыми снимками, на которых продемонстрировала сексуальный образ в обтягивающем наряде.

Соответствующие фото знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали комплиментами артистку.

Так, Астафьева позировала на камеру в черном платье длины миди с блестками на тонких бретелях. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

Свой лук звезда дополнила серьгой с камнями, а также она распустила длинные волосы и сделала их объемными. Кроме того, исполнительница выделялась макияжем с акцентом на глаза и губы.

Пользователи сети оценили новые кадры и оставили множество комментариев под публикацией Астафьевой.

"Прекрасно!", "Сильно красиво", "Богиня!", "Супер", "Боже, какая!", "Какая нереальная фотосессия", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Даша Астафьева стала известной, выиграв титул Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Также она принимала участие в украинской "Фабрике звезд", была ведущей телеканала М1.

Кроме этого, звезда появилась на обложке украинского издания журнала Playboy и привлекла внимание Хью Хефнера – основателя и шеф-редактора журнала Playboy в 2008 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: