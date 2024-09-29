'Армия – это не мое'. Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

Украинский певец и бывший лидер украинской группы "Тартак" Александр Положинский, ранее находившийся на фронте в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", рассказал, почему не воюет на передовой, но не оставил военное дело. Артист заявил, что сейчас служит, находясь в Киеве, и работает на радио "Армия FM".

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Еще несколько десятилетий назад Положинский понял: быть бойцом – не для него. 52-летний певец в интервью "Апострофу" рассказал, что такое озарение произошло после того, как он вернулся из военного интерната в гражданскую жизнь. С тех пор мнение так и не изменилось.

"До сих пор не чувствую, что армия – это мое. Я понял, что армия это не мое еще в 80-х годах прошлого века, когда вернулся после военного интерната в гражданскую жизнь. Тогда понял, что хочу жить гражданской жизнью. Сейчас большинство людей, которые вынуждены стать военными, становятся ими не потому, что почувствовали в себе желание, что военное дело – это их, а потому, что они чувствуют ответственность за судьбу своей страны и своего народа. И они идут не в армию как таковую, а идут защищать Родину, свои семьи, будущее людей, которые им дороги", – объяснил артист.

Певец добавил, что работать на победу можно также "в тылу и в разных направлениях деятельности, но форпостом являются Силы обороны". Однако к артистам, которые отказываются идти на войну и заявляют, что их творчество важнее оружия в руках, Положинский относится со страхом. Он говорит, что каждый гражданин Украины должен пройти службу, но не все обязаны стать штурмовиками или пехотой – можно выбрать работу в тылу ВСУ.

"В рядах ВСУ есть огромное количество должностей небоевых. Участие в боевых действиях выберет не каждый военнослужащий. По моему мнению, все граждане Украины в условиях такой большой войны должны пройти службу. Это показало бы, что страна небезразлична всем гражданам и восстановила бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств встали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четкие сроки службы с одной стороны, а с другой – люди из гражданской жизни не желают защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость", – объясняет певец.

По его мнению, в будущем государственное должностное лицо должно пройти военную службу, прежде чем получить возможность влиять на страну.

"Несправедливо и то, что большое количество людей на высоких государственных должностях не проходят военной службы в годы великой войны. Понимаю, что у многих людей эти должности очень ответственны, но я не уверен, что эти люди незаменимы на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности", – добавил он.

Александр Положинский также отметил, что его работа на радио "Армия FM" является частью военной службы. Как он говорит, это военная радиостанция и там артист ведет эфиры. Более того, работать ведущим было не его затеей и желанием избежать фронта.

"Я скажу откровенно, это не было моим решением. Тем более, я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в результате быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел ли идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такую задачу, то я ее выполняю. Люди очень часто приписывают публичным людям какие-то уловки, договорняки и другие мутки, которых на самом деле нет", – говорит артист.

В частности, певец вступился за Сергея Жадана, которого якобы хейтят в сети из-за его службы не на фронте, а на радио "Хартия". Положинский считает, что каждый должен быть на своем месте, да и первого попавшегося не могут взять даже на журналистскую работу в армии.

"Также можно понять военных, которые служат не в таких комфортных условиях, но изменятся ли условия службы таких военнослужащих из-за того, что Жадан не будет служить на радио, а будет служить писарем в штабе, например, в пресс-службе какой-то бригады, или будет возить на авто БК для своего подразделения. Моя позиция по отношению к любой должности такова – на военную должность должен заходить человек, который имеет больше способностей, профессиональной подготовки, опыта в гражданской жизни для того, чтобы с этой функцией качественно справляться. Если есть военное радио или радио "Хартия" и есть несколько должностей, связанных с функционированием этой радиостанции, то понятно, что на эти должности должны заходить профессионалы", – пояснил певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Положинский рассказывал, как удалось записать новый хит "Час" с музыкальной легендой Украины Тарасом Петриненко. Певец мог легко отказать, но одна вещь заставила согласиться.

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