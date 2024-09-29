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"Армия – это не мое". Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

Катерина Галущенко
Люди
4 минуты
1,8 т.
'Армия – это не мое'. Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

Украинский певец и бывший лидер украинской группы "Тартак" Александр Положинский, ранее находившийся на фронте в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", рассказал, почему не воюет на передовой, но не оставил военное дело. Артист заявил, что сейчас служит, находясь в Киеве, и работает на радио "Армия FM".

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Еще несколько десятилетий назад Положинский понял: быть бойцом – не для него. 52-летний певец в интервью "Апострофу" рассказал, что такое озарение произошло после того, как он вернулся из военного интерната в гражданскую жизнь. С тех пор мнение так и не изменилось.

"Армия – это не мое". Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

"До сих пор не чувствую, что армия – это мое. Я понял, что армия это не мое еще в 80-х годах прошлого века, когда вернулся после военного интерната в гражданскую жизнь. Тогда понял, что хочу жить гражданской жизнью. Сейчас большинство людей, которые вынуждены стать военными, становятся ими не потому, что почувствовали в себе желание, что военное дело – это их, а потому, что они чувствуют ответственность за судьбу своей страны и своего народа. И они идут не в армию как таковую, а идут защищать Родину, свои семьи, будущее людей, которые им дороги", – объяснил артист.

Певец добавил, что работать на победу можно также "в тылу и в разных направлениях деятельности, но форпостом являются Силы обороны". Однако к артистам, которые отказываются идти на войну и заявляют, что их творчество важнее оружия в руках, Положинский относится со страхом. Он говорит, что каждый гражданин Украины должен пройти службу, но не все обязаны стать штурмовиками или пехотой – можно выбрать работу в тылу ВСУ.

"Армия – это не мое". Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

"В рядах ВСУ есть огромное количество должностей небоевых. Участие в боевых действиях выберет не каждый военнослужащий. По моему мнению, все граждане Украины в условиях такой большой войны должны пройти службу. Это показало бы, что страна небезразлична всем гражданам и восстановила бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств встали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четкие сроки службы с одной стороны, а с другой – люди из гражданской жизни не желают защищать Родину в ВСУ. Это огромная несправедливость", – объясняет певец.

По его мнению, в будущем государственное должностное лицо должно пройти военную службу, прежде чем получить возможность влиять на страну.

"Несправедливо и то, что большое количество людей на высоких государственных должностях не проходят военной службы в годы великой войны. Понимаю, что у многих людей эти должности очень ответственны, но я не уверен, что эти люди незаменимы на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности", – добавил он.

"Армия – это не мое". Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

Александр Положинский также отметил, что его работа на радио "Армия FM" является частью военной службы. Как он говорит, это военная радиостанция и там артист ведет эфиры. Более того, работать ведущим было не его затеей и желанием избежать фронта.

"Я скажу откровенно, это не было моим решением. Тем более, я не хотел служить на радио. И если бы мне в мае 2022 года сказали, что ты идешь в ряды ВСУ, чтобы в результате быть ведущим на военном радио, то я не уверен, захотел ли идти в ряды ВСУ только ради этого. Но если руководство принимает такое решение и дает такую задачу, то я ее выполняю. Люди очень часто приписывают публичным людям какие-то уловки, договорняки и другие мутки, которых на самом деле нет", – говорит артист.

В частности, певец вступился за Сергея Жадана, которого якобы хейтят в сети из-за его службы не на фронте, а на радио "Хартия". Положинский считает, что каждый должен быть на своем месте, да и первого попавшегося не могут взять даже на журналистскую работу в армии.

"Армия – это не мое". Известный певец объяснил, почему отказался воевать на фронте

"Также можно понять военных, которые служат не в таких комфортных условиях, но изменятся ли условия службы таких военнослужащих из-за того, что Жадан не будет служить на радио, а будет служить писарем в штабе, например, в пресс-службе какой-то бригады, или будет возить на авто БК для своего подразделения. Моя позиция по отношению к любой должности такова – на военную должность должен заходить человек, который имеет больше способностей, профессиональной подготовки, опыта в гражданской жизни для того, чтобы с этой функцией качественно справляться. Если есть военное радио или радио "Хартия" и есть несколько должностей, связанных с функционированием этой радиостанции, то понятно, что на эти должности должны заходить профессионалы", – пояснил певец.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Положинский рассказывал, как удалось записать новый хит "Час" с музыкальной легендой Украины Тарасом Петриненко. Певец мог легко отказать, но одна вещь заставила согласиться.

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