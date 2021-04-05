Арест голых девушек в Дубае может ударить по отношениям ОАЭ и Израиля – СМИ

Инцидент с арестом молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля в Дубае, может нанести ущерб отношениям между ОАЭ и Израилем, которые были официально закреплены 15 сентября 2020 года.

Как сообщает издание Daily Mail, жители Эмиратов предоставили моделям израильские продукты из супермаркетов Дубая, а также освятили небоскреб Бурдж-Халифа менорой для еврейского фестиваля огней в декабре прошлого года.

Отмечается, что девушки нарушили законы ОАЭ о публичной порядочности. Им грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 37 850 тысяч гривен).

Напомним, среди 40 задержанных девушек были 11 украинок – из Киева, Жашкова, Запорожья.

Молодые девушки позировали полностью обнаженными на балконе отеля в Дубае

Ранее Израиль и Объединенные Арабские Эмираты достигли исторического мирного соглашения, которое позволит нормализовать дипломатические отношения между странами.

В Вашингтоне состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Отметим, до этого ОАЭ не признавали право Израиля на существование, обе страны не имели дипломатических или экономических связей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку фото звезд, которые случайно обнажились на публике. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей. Однако, иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер.