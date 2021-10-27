Анна Неплях об отношениях с девушками: ни одно голое тело так не прекрасно, как женское. Видео

27-летняя модель, победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях заявила, что женский пол воодушевляет и вдохновляет ее. По ее словам, тело женщины прекрасно, но ей нравятся мужчины.

О том, как Неплях относится к девушкам, она рассказала в интервью Анне Олицкой в программе "Без комплексов". "Я представляю свои отношения только с мужчиной, а девушки меня по-настоящему воодушевляют, вдохновляют, и они прекрасны", – сказала модель (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Анна считает, что у многих девочек были какие-либо связи с женским полом.

"Я думаю, у всех нас были какие-то отношения с женщинами, там все 80% девочек целовались с девочками. Но я скажу сразу, мне нравятся мужчины. Однако, ни одно голое тело мужчины так не прекрасно, как женское", – сказала Неплях.

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На вопрос журналистки об отношениях Анны с девушкой, которые сложились у модели после сексуального опыта втроем, Неплях заявила, что сейчас в ее жизни такого нет.

"Не присутствует ничего подобного уже года четыре, даже возможной мысли о чем-то таком. Не судите меня по прошлому, я в нем больше не живу", – прокомментировала победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021".

Она добавила, что выступает "за" то, чтобы было сексуальное образование. Анна считает, что "крайне важно реализовывать свои фантазии, если хочется и по душе, этого не надо стесняться".

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – модель родом из Днепра. Родилась в 1994 году.

Впервые о ней заговорили в 2017 году, когда она выиграла титул "Мисс Интерконтиненталь Украина".

В 2020 году приняла участие в 10 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где боролась за сердце Максима Михайлюка.

В октябре 2021 года Анна приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2021", где соревновалась с 14 участницами и в результате одержала победу. Теперь она будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2021" в Израиле.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Неплях сбросила 12 кг всего за шесть месяцев благодаря дробному питанию и отказу от углеводов. Секретом похудения она поделилась в интервью Анне Олицкой.