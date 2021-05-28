Победительница "Холостяка" после развода с Богданом набрала 16 кг: фото до и после

Победительница украинского шоу "Холостяк 11" Анна Богдан призналась, что после развода с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом набрала 16 кг и страдала от лишнего веса. Она поделилась архивными кадрами с того периода.

Соответствующий пост Анна сделала на личной странице в Instagram. По словам девушки, тогда в ее жизни был сложный период, а стресс она заедала только сладостями (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

"Думаю, не сложно понять, что за тот период у меня практически нет фото. Меня было сложно заставить сделать хоть один кадр, так как я сразу понимала, что он мне не понравится. Когда на весах стукнуло плюс 16 – у меня открылись глаза! Я поняла, что не нравлюсь себе, появилось проблемы с кожей из-за избытка сахара. Тогда я решила, что пора худеть", – рассказала Анна.

Победительница "Холостяка-11" призналась, что похудеть ей помогли тренировки по пять раз в неделю, LPG-массажи, отказ от сладкого и позитивный настрой. На этом Богдан останавливаться не стала, и продолжила вести правильный образ жизни.

Напомним, ранее пользователи сети засыпали Заливако гневными комментариями о том, что мужчина якобы сделал ошибочный выбор. Также многие остались разочарованы шоу "Холостяк".

Мы писали об интересных фактах из жизни победительницы проекта Анны Богдан. Известно, что хобби девушки – путешествия, альпинизм, прыжки с парашютом, сквош, сайкл, бокс.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой проекта "Холостяк 11" Михаил Заливако аргументировал свой выбор в пользу Анны Богдан тем, что "выбирал не он и голова, а его сердце". Таким образом мужчина отреагировал на хейт, который атаковал его в сети.