Ани Лорак в коротком халате рассказала о правилах своего стиля. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, поделилась секретами хорошего стиля.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала о главных правилах гардероба. На первом фото знаменитость позирует в красном коротком халате, на втором – в мини-платье цвета хаки. Оба наряда выгодно подчеркивают фигуру (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

По словам Ани Лорак, для начала нужно внимательно изучить свои параметры – это поможет не ошибиться в выборе одежды. Затем найти "свои" цвета – те, которые будут подходить к цвету глаз, волос и цветотипу кожи.

Следующий пункт – однотонных вещей должно быть больше, поскольку принты визуально расширяют силуэт. Последнее – акценты. Их нельзя делать сразу на нескольких частях тела, получится слишком вульгарно.

"Я считаю, что одежда – это способ самовыражения. Она должна на все 100% соответствовать вашему характеру, цветовым предпочтениям и подчеркивать достоинства фигуры", – подытожила исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак снялась в одной рубашке, оголив ноги. 42-летняя артистка позировала перед зеркалом в гардеробной в черной свободной рубашке, оголив стройные ноги. Свой образ она дополнила небрежным пучком и легким макияжем.