Ани Лорак похвасталась очередной наградой в России. Фото

София Ковнир Люди 14:07, 1.04.2021 Обновлено: 14:07, 1.04.2021

Украинская исполнительница Ани Лорак стала "Певицей года" по версии премии "Прорыв года BEST 2021" от российского журнала MODA topical.

Знаменитость поблагодарила за поддержку и внимание к ее творчеству, а также отметила, что ей безумно приятно получать такие награды. Соответствующий пост Лорак опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, для выхода на публику артистка выбрала тотальный черный лук. Она надела брючный костюм свободного кроя, украшенный пайетками – жакет на запах и брюки палаццо.

Ани Лорак стала "Певицей года"
Instagram/Ани Лорак

Свой образ певица завершила стильными аксессуарами – крупными серьгами в виде колец.

Для выхода на публику артистка выбрала тотальный черный лук
Instagram/Ани Лорак
Свой образ певица завершила стильными аксессуарами
Instagram/Ани Лорак

Напомним, ранее после посещения оккупированного Крыма Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому звезда приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор гастролирует и получает премии.

  • Ани Лорак – это украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак презентовала свое двухчасовое шоу DIVA в кино. Премьера фильма прошла в одном из кинотеатров Москвы, куда артистка пришла в компании с российским певцом Филиппом Киркоровым.

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