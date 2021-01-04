Ани Лорак похвасталась "новым членом семьи". Фото

42-летняя украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, показала поклонникам фото с новым членом семьи – собакой по кличке Тоша.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. По словам Лорак, нового питомца так назвала ее дочь София.

Стоит отметить, что собака является породы мальтипу. Это наполовину той-пудель, наполовину – мальтийская болонка.

Ани Лорак с домашним питомцем Instagram Ани Лорак

Порода расценивается как дизайнерская, но остается не признанной международными кинологическими ассоциациями.

Кроме того, собаки породы мальтипу небольших размеров. Взрослые питомцы весят в пределах 5 кг, а их высота не превышает 28 см.

Ани Лорак показала свою собаку по кличке Тоша Instagram Ани Лорак

Напомним, Ани Лорак – украинская певица, народная артистка Украины. Представляла страну на конкурсе песни "Евровидение 2008" с песней "Shady Lady".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась с поклонниками милым снимком из детства. На нем она изображена вместе со своими старшими братьями.