Анатолий Анатолич об отдыхе в США: в Буковеле и Одессе потратили бы столько же

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящая фамилия Яцечко) рассказал о ценах и жилье в городе Майами, в котором он недавно был в отпуске с семьей.

По его словам, он мог потратить такую же сумму на отдых в Буковеле или Одессе. Об этом Анатолич сообщил в интервью "РБК-Украине".

Как стало известно, телеведущий выбрал дом с тремя спальнями, джакузи во дворе и домашним кинотеатром. Такое жилье обошлось ему в 104 доллара за сутки.

"В то время как за 104 доллара в сутки мы могли снять малюсенький номер в 16 квадратных метров в Буковеле", – отметил телезвезда.

Анатолич рассказал, что самое дорогое в Штатах – это перелет. Эконом-класс на его семью обошелся примерно в 70 тыс. гривен. По его словам, все остальное в США доступно, а средний чек за обед для семьи ведущего составлял около 1300 гривен.

"Бензин в Штатах почти в два раза дешевле, чем в Украине. Поэтому на автомобиле перемещаться удобно, а за его аренду мы вообще не платили, мой товарищ дал мне свою машину на все время отдыха. Но если бы мы взяли машину в аренду, то "паркетник" для большой семьи обошелся бы на десять дней в районе 14 тысяч гривен максимум. Я считаю, это очень недорого, учитывая количество наших поездок", – подчеркнул Анатолич.

Ведущий добавил, что на самом деле Штаты намного дешевле, чем все думают. Знаменитость считает, что такую же сумму он бы потратил на отдых в Буковеле или Одессе на новогодние праздники в хорошем отеле.

Кроме того, Анатолич сообщил, что в Майами они также приобрели по скидкам чемодан за 1300 гривен, и вещи для детей. Так, цена одной футболки – около 280 гривен.

"Из необычного я привез лонгборд за 6 тысяч гривен. Это самый крутой борд и очень крутая покупка, которую я тащил ручной кладью из Штатов. Купил также дорогой баскетбольный мяч Майами-хит", – подытожил телеведущий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками видео, на котором показал, как его друг, известный телеведущий Анатолий Анатолич отдыхает вместе со своей семьей в Майами.