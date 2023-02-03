Американская модель Каприс Буре предложила Путину свои откровенные фото в обмен на окончание войны

Известная 51-летняя американская модель и бизнесвумен Каприс Буре с первого дня войны выступает в поддержку Украины и занимается благотворительностью. Знаменитость на премьере фильма "Логово" заверила, что готова обнажиться и отправить кремлевскому диктатору свои фотографии интимного характера, если он прекратит кровопролитную войну.

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Об этом пишет Daily Mail. Буре является владелицей собственного бренда нижнего белья и часто принимает участие в рекламных кампаниях фирмы. Несмотря на свой возраст, звезда посещает тренажерный зал и гордится своими формами.

"Думаю, я могла бы отправить Путину письмо с обещанием передать ему свои фотографии в обнаженном виде, если бы он ушел из Украины. Если бы это остановило войну, я бы так и сделала", – сказала американка. Она объяснила, почему именно "голые" кадры предложила лидеру страны-агрессора. Селебрити надеется, что такой контент доведет президента РФ до сердечного приступа.

После своего заявления Каприс отметила – она не уверена, что Путин живой, так как слышала много историй о его кончине и двойниках. "Я слышала, что на самом деле он уже мертв. И меня это беспокоит, потому что тот, кто его заменит, может быть еще хуже", – подчеркнула дива.

Отметим, еще в марте 2022 года модель предстала голой перед аудиторией, чтобы привлечь внимание фолловеров к войне в Украине. На страницу Буре подписаны полмиллиона людей. На кадрах селебрити показала всем известный жест и написала на спине "Остановить войну". Она заявила – вся планета хочет мира.

Недавно OBOZREVATEL писал, что итальянская рок-группа Maneskin выпустила новую песню о войне в Украине, в которой высмеяла Путина и россиян, поддерживающих вторжение. В треке солист бенда задает вопрос президенту РФ, как он спит по ночам и хорошо ли ему жить с кровью беззащитных людей на руках.

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