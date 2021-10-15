Порноактриса после отлучения от церкви сбежала на ферму топлес растить цыплят. Фото

Катерина Малай
Катерина Малай
Приколы
1 минута
691
Порноактриса после отлучения от церкви сбежала на ферму топлес растить цыплят. Фото

Американская модель Эддисон Синс сильно поссорилась с родителями после того, как они случайно узнали о ее работе. Девушка ошибочно отправила им журнал, где она обнаженной позирует на обложке и рассказывает в интервью о том, что участвует в съемках фильмов для взрослых.

Актриса вынуждена была исчезнуть из поля зрения семьи и знакомых, ведь о ней начала говорить вся христианская община, сообщает Daily Star. Еще маленькой девочку знали в местной церкви, куда она с мамой и папой ходили каждое воскресенье и среду.

Повзрослев, Эддисон переехала в другой дом и начала сниматься в порнофильмах, ведь ей пообещали много путешествий. Со временем она стала известной и начала хорошо зарабатывать.

Видео дня

В один день американку пригласили позировать обнаженной для обложки журнала и она случайно попросила прислать экземпляр на ее старый адрес. Увидев свою дочь в таком виде, родители модели были шокированы и сильно с ней поссорились.

Теперь Синс часто приходят сообщения, в которых ее знакомые осуждают такой род деятельности.

Эддисон Синс случайно рассекретила свою карьеру

До начала своей карьеры актриса имела только одного парня, но не волновалась, что ей может не хватить опыта. Она понравилась продюсерам и они помогли девушке приспособиться.

Сейчас Эддисон переехала на ферму, где ухаживает за цыплятами и индюками, разгуливая по территории топлес. Она утверждает, что эта ситуация никак не повлияла на ее любовь к Богу, поэтому она будет искать церковь, где ее примут.

Эддисон Синс ищет церковь, где ее не будут осуждать

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о модели, известной как Kazumi Squirts, которая посылает свои фото 18+ вакцинированным мужчинам. Обычно за них приходилось платить.

СШАкурьезыпорнопорноиндустрияцерковькурьез