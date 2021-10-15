Порноактриса после отлучения от церкви сбежала на ферму топлес растить цыплят. Фото

Американская модель Эддисон Синс сильно поссорилась с родителями после того, как они случайно узнали о ее работе. Девушка ошибочно отправила им журнал, где она обнаженной позирует на обложке и рассказывает в интервью о том, что участвует в съемках фильмов для взрослых.

Актриса вынуждена была исчезнуть из поля зрения семьи и знакомых, ведь о ней начала говорить вся христианская община, сообщает Daily Star. Еще маленькой девочку знали в местной церкви, куда она с мамой и папой ходили каждое воскресенье и среду.

Повзрослев, Эддисон переехала в другой дом и начала сниматься в порнофильмах, ведь ей пообещали много путешествий. Со временем она стала известной и начала хорошо зарабатывать.

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В один день американку пригласили позировать обнаженной для обложки журнала и она случайно попросила прислать экземпляр на ее старый адрес. Увидев свою дочь в таком виде, родители модели были шокированы и сильно с ней поссорились.

Теперь Синс часто приходят сообщения, в которых ее знакомые осуждают такой род деятельности.

До начала своей карьеры актриса имела только одного парня, но не волновалась, что ей может не хватить опыта. Она понравилась продюсерам и они помогли девушке приспособиться.

Сейчас Эддисон переехала на ферму, где ухаживает за цыплятами и индюками, разгуливая по территории топлес. Она утверждает, что эта ситуация никак не повлияла на ее любовь к Богу, поэтому она будет искать церковь, где ее примут.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о модели, известной как Kazumi Squirts, которая посылает свои фото 18+ вакцинированным мужчинам. Обычно за них приходилось платить.