Alyona Alyona в бюстгальтере повторила образ Кардашьян

Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками очередным снимком-пародией. На этот раз знаменитость решила повторить сексуальный образ Ким Кардашьян.

Звезда появилась перед камерой в одном лишь бюстгальтере оранжевого цвета, похваставшись пышными формами. В кадре, опубликованном на странице в Instagram, ассистент обливал певицу медом из под банки, точно также, как на фото с Ким на фотосессии по случаю выхода новой коллекции своего косметического бренда KKW Beauty.

"Когда в чью-то сторону пишут сладкие слова, я слышу шумиху", – подписала кадр рэперша.

Пользователи сети оценили пикантный кадр Alyona Alyona и отметили, что фотография вышла художественной и оригинальной.

"Фото получилось достаточно художественным", "Очень оригинально", "Алена, ты крутая максимально", "Ну красотка же", – писали поклонники под снимком артистки.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

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