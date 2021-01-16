Alyona Alyona стала лауретом престижной премии ЕС

Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona (Елена Савраненко) стала лауретом ежегодной премии Music Moves Europe Talent Awards 2021.

Так, артистка получила денежный приз в размере 10 тысяч евро и пакет поддержки для развития карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины.

Также стало известно, что за Alyona Alyona большинство поклонников проголосовали в еще одной номинации Public Choice Award. Поэтому рэперша получит еще дополнительные 5 тысяч евро и приглашение снять лайв-сессию в Париже.

Напомним, Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница.

Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка".

В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona (Елена Савраненко) представила эмоциональный клип на песню Rayon, которую записала вместе с казахским артистом Fatbelly.