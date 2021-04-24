Alyona Alyona рассказала о серьезном осложнении после COVID-19

Популярная украинская рэперша и автор песен Alyona Alyona рассказала о серьезном осложнении на собственном опыте после COVID-19. Звезда призналась, что она обнаружила воспаление легких без симптомов.

Так, после того, как артистка переболела коронавирусом, она обратилась к врачу, где ей диагностировали поражение легких. Об этом Alyona Alyona рассказала на своей странице в Instagram, дополнив оригинальной фотографией, имитируя цветами свои легкие.

"Через неделю после того, как у меня исчезли симптомы ковида я решила сделать повторное КТ легких. И хотя у меня не было явных признаков болезни, анализ показал воспаление легких на 20 процентов. Обычно, люди не занимаются незапланированным визитом к врачу, ведь нас с детства приучили, что если "не болит", то и к врачу идти не надо", – подчеркнула в фотоблоге знаменитость.

Пользователи сети оценили арт-снимок Alyona Alyona и поблагодарили певицу за то, что она доносит всем очень важную информацию.

"Какая ты крутая! Здоровья крепкого и успехов во всем", Это очень-очень важная тема", "Красивое фото о серьезных вещах", – писали поклонники под снимком артистки.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году она была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona кардинально сменила цвет волос – она перекрасила локоны в розовый и фиолетовый цвета.