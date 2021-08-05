Alyona Alyona назвала 10 вещей, которые ее бесят в жизни
30-летняя украинская певица и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алёна Савраненко), которая регулярно поднимает важные социальные темы у себя на страничке, рассказала своим фанатам, что ее нереально раздражает. Своих эмоций певица не сдерживала.
Соответствующий пост она опубликовала в Instagram. Alyona Alyona написала: "Жизнь – непростая вещь, особенно нелегко, когда тебя что-то нереально бесит".
Так, в свой "черный" список Алёна внесла:
1. Окурки из авто через окно.
"В большинстве современных авто есть встроенные пепельницы. Вы же не какаете мимо унитаза", – объяснила певица.
2. Кондиционеры без водоотвода, которые капают на голову, на крышу балкона или на металл.
"Иногда люди думают только о себе и о личном комфорте".
3.Несанкционированная торговля, которая оставляет после себя грязь.
"Несколько недель назад, ожидая поезда, мы с командой стали свидетелями того, как женщина, торговавшая продуктами под вокзалом, похезала в ведро на котором и сидела. При всех окружающих людях. Бумажки бросила возле себя. Это я еще не говорю об овощных отходах, оставленные после палаток", – рассказала Алена.
4. Пешеходы, которые резко останавливаются, потому что им что-то "стукнуло в голову".
"Извините, если я на вас иногда наступаю. Я нечаянно".
5. Водители в маршрутках, которые тыкают и по-хамски разговаривают.
"Кажется, они забывают, что возят людей, а не кирпичи".
6. Громкая музыка в авто на светофоре в два ночи.
"Даже двойные окна не защищают от "Молодой волчицы", "Золотых куполов", "Шлепающих шлепок"".
7. Когда под желтым ценником-скидкой находишь белый с более низкой ценой.
"Какие продавцы, такие и продажи. Хоть бы не ленились скрывать "следы преступления", – отметила певица.
8. Когда тележки из супермаркета оставляют на проходной части.
"Говорят, что лень – это двигатель прогресса. Получается, что прогресс – это путь к регрессу?".
9. Когда такси остановилось в 300 метрах от указанной точки.
"Я не против пройтись пешком, но пусть водитель идет на точку и несет все мои сумки к автомобилю".
10. Когда переходя из комнаты в комнату, забываешь, за чем шла.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Alyona Alyona отреагировала на скандал вокруг юмористической программы "Дизель Шоу" и заявила, что телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине.