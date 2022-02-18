Звезда "Великолепного века" Альмеда Абази призналась, почему ушла из кино

Актриса Альмеда Абази сообщила, что полностью ушла из профессии после замужества, чтобы сосредоточиться на семье и детях. 30-летняя звезда, известная по роли Назенин-хатун в сериале "Великолепный век", с 2017 года в браке с турецким актером и моделью Толгаханом Сайышманом и родила от него сына и дочку.

Как передает milliyet.com.tr, пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе (США). В 2019-м у супругов родился Эфехан, а в июне 2021-го – Алина.

До встречи с возлюбленным Абази активно работала моделью и пробовала свои силы в кинематографе. Она участвовала в конкурсах красоты, в 2007 году завоевав титул "Мисс Тирана", а год спустя – "Мисс Албания".

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Ее имя стало широко известным в 2013-м, после роли в "Великолепном веке". Этот популярный сериал открыл знаменитости двери в большое кино. Абази рассказала, что ее приглашали на съемки и в некоторых она даже начала участвовать, но все равно решила бросить карьеру.

"Я бросила сниматься, хотя была задействована в двух или трех проектах до того, как вышла замуж. После замужества полностью оставила это", – заявила артистка.

Сайышман в свою очередь отметил, что не отговаривал жену работать. Наоборот – он был бы рад, если бы Абази вернулась в профессию.

"То, что она не снимается, не имеет никакого отношения ко мне. Поэтому не пишите комментарии в духе: "Толгахан не хочет, чтобы она работала", – пошутил Сайышман.

Он также является начинающим продюсером и не против дать роль своей законной избраннице. "Почему бы и нет? Если она хотела бы, я мог бы это сделать", – добавил муж актрисы.

Коротко о знаменитости:

Альмеда Абази – турецкая актриса и модель албанского происхождения. В 2013 году исполнила небольшую роль в фильме-комедии "У меня есть история", а также сыграла Назенин-хатун (Валерию) в популярном историческом телесериале "Великолепный век".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как изменились звезды "Великолепного века". Этот сериал со 134 эпизодами транслировался на украинском ТВ с 2011-го по 2014- год. За время, которое прошло от премьеры, многие актеры сильно поменялись внешне.