Ален Делон заявил, что будет судиться с собственным сыном из-за его 'сенсационных' заявлений СМИ: что их рассорило

Французский актер Ален Делон заявил, что намерен судиться с собственным сыном Энтони, который в последнем интервью сделал "сенсационное" заявление о здоровье 88-летнего отца. Чтобы подогреть внимание к семье, наследник секс-символа ХХ века публично объявил, что ему осталось жить чуть ли не меньше года.

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Об этом свидетельствуют его громкие слова, которые касались "последнего Рождества" Алена Делона. Резонансную новость распространили десятки разных сайтов, но, как выяснилось, актер в ближайшее время не планировал отойти на тот свет, пишет The Guardian.

Энтони Делон рассказал изданию Paris Match, что пенсионер не может примириться с ухудшением своего самочувствия, а также добавил, что существует "серьезный риск" того, что 88-летний Делон отпраздновал "свое последнее Рождество".

"Он мало разговаривает, его утомляет или раздражает, когда мы заставляем его повторять, потому что его голос уже не всегда четкий или слышный", – рассказал наследник актера.

Очень скоро новости о чуть ли не предсмертном состоянии звезды дошли до него самого. Как утверждает адвокат актера, он был "шокирован всплеском в СМИ, организованным его сыном Энтони".

Через несколько часов после публикации интервью с подробностями самочувствия Алена Делона он заявил, что будет судиться с сыном. Мол, ему надоело "агрессивное поведение" и попытки деморализовать отца.

Более того, жалобу на Энтони подаст его сестра Анушка, которую брат обвинил во лжи относительно здоровья актера. Как утверждает француз, она не сообщила родным, что с 2019 по 2022 год Ален Делон "сдавал пять когнитивных тестов во время посещения клиники в Швейцарии и не прошел ни одного из них".

Результаты показали "когнитивную деградацию, ставящую моего отца в положение психологической слабости и, следовательно, уязвимости", объяснил Энтони.

Отец с дочерью уверены, что он просто хочет поругать родных и навредить репутации своей сестры. Адвокат Анушки Делон заявил, что она подаст иск о клевете и преследовании.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о 88-летнем актере, его поддержке Украины и личной жизни. В свои уважаемые годы актер остается галантным, изящным и роскошным мужчиной.

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