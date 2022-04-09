Актриса из 'Списка Шиндлера' поддержала Украину и помогает украинцам на границе с Польшей

Актриса, исполнившая роль "девочки в красном пальто" в фильме "Список Шиндлера", 32-летняя Оливия Дабровски поддержала Украину в войне с Россией – женщина занимается координацией волонтеров на границе с Польшей. Она помогает беженцам с выездом из страны и расселением их в безопасные места.

Об этом Дабровски рассказала в Instagram, сопроводив текст фотографией, на которой она одета в ярко-желтый светоотражающий жилет с надписью "волонтер". Актриса также собирает средства для нужд украинских беженцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Итак, всем! Только потому что я молчала, ни на секунду не думайте, что я ничего не делала: все это время я вместе с мамой активно помогала беженцам – физически или онлайн", – написала она.

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В одном из интервью Дабровски заявляла, что ей уже удалось помочь десяткам беженцев с поиском жилья и транспортом в Польшу.

Отметим, что пока актриса занимается волонтерской деятельностью на украинско-польской границе, ей пришлось временно приостановить свой бизнес в сфере копирайтинга.

"Я ничего не жду, и никто из нашей группы волонтеров не хочет слышать "спасибо", мы просто делаем свою работу. Я сделаю все, что смогу, я никогда не забуду эти лица и глаза. К этому нельзя подготовиться, можно только вообразить", – подчеркнула Оливия Дабровски.

Также знаменитость опубликовала реквизиты банковского счета и призвала всех неравнодушных жертвовать деньги, чтобы помочь украинским беженцам.

"Я навала эту благотворительную акцию #НадеждаДляУкраины, потому что в данный момент нам больше всего нужна надежда. Убедительно прошу вас, пожалуйста, пожертвуйте! Я очень ценю, что вы здесь и что вы все поддерживаете меня в моих усилиях! Пожалуйста, помните, что это не мое достижение, а сотрудничество и совместные усилия группы людей, частью которых я являюсь", – написала она.

Напомним, "Список Шиндлера" – знаменитый фильм режиссера Стивена Спилберга. Лента получила семь "Оскаров", в том числе за лучший фильм и режиссуру, семь премий BAFTA и три "Золотых глобуса".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Maneskin записали мощный ролик в поддержку Украины. Видео можно посмотреть тут.