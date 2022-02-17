Агния Барто: как автор детских стихов помогала воссоединяться семьям после войны

Анна Паскевич
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Агния Барто
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Ровно 115 лет назад, 17 февраля 1907 года родилась знаменитая советская поэтесса Агния Барто. На ее стихотворениях про "девочку-ревушку", Таню, которая уронила в речку мячик, и про мишку с оторванной лапой выросло не одно поколение.

Однако мало кто знает, что становиться писательницей не входило в планы Барто. Более того, творчество не было главным делом ее жизни. Так, она помогла воссоединиться тысячам семей, разбросанных войной по миру. Как это было, рассказывает OBOZREVATEL.

Агния Барто много общалась с детьми
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Балет и стихи

Агния Барто (до брака – Волова) родилась в 1907 году в Каунасе (Литва) в еврейской семье. Свое первое стихотворение она написала еще в школьные годы, хотя ее мечтой было стать балериной и выступать на лучших сценах мира. Она действительно посещала балетную школу, а затем – хореографическое училище.

На выпускном экзамене девушка не только продемонстрировала танцевальное мастерство, но и прочла свое стихотворение "Похоронный марш". Среди экзаменаторов оказался нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.

Именно он посоветовал Агнии не танцевать, а писать стихи, и посодействовал, чтобы девушку взяли в детскую редакцию. Там ее представили знаменитым поэтам: Маршаку, Чуковскому, Маяковскому.

Агния Барто в юности
Токарь второго разряда

В период войны Агния Барто и ее муж Андрей Щегляев оказались в эвакуации на Урале. Там поэтесса трудилась на заводе – она освоила профессию токаря и даже получила второй разряд.

Как она говорила позже, именно этот этап помог ей понять детей, которые вынуждены были работать на промпредприятиях наравне со взрослыми.

Агния Барто с дочерью Татьяной и мужем Андреем Щегляевым
Уникальная система поиска пропавших людей

В войну и после нее поэтесса часто бывала в детских приютах, куда попадали дети, потерявшие родителей, которых забирали из пустых домов, бомбоубежищ и с вокзалов. В 1947 году Агния Барто издала поэму "Звенигород" о местном детском доме. В ней она настолько точно передала воспоминания одной из девочек, что благодаря им ее нашла мать.

Тогда у поэтессы появилась идея искать людей, основываясь на их воспоминаниях из детства. Она поняла, что смутные образы из детства могут стать той ниточкой, которая поможет найти семью.

Агния Барто вела передачу "Найти человека"

В 1965 году на радио "Маяк" вышла передача "Найти человека", которую вела Барто. Она просила слушателей взять ручку и бумагу и зачитывала присланные ей письма. Поэтесса справлялась там, где пасовали милиция и Красный Крест.

Вскоре появились тысячи добровольцев, поддержавших инициативу Барто. В радиокомитет приходили студенты, которые все каникулы помогали разбирать и сортировать письма. Передача просуществовала восемь лет – ее закрыли в 1973 году, когда поток писем иссяк.

Корней Чуковский и Агния Барто

За несколько лет до этого, в 1968 году, Агния Барто написала повесть "Найти человека", основанную на своем опыте. Ее опубликовал журнал "Знамя", и только после этого многие с удивлением узнали, кто был ведущей программы.

Агния Барто умерла в 1981 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

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