Агния Барто: как автор детских стихов помогала воссоединяться семьям после войны

Ровно 115 лет назад, 17 февраля 1907 года родилась знаменитая советская поэтесса Агния Барто. На ее стихотворениях про "девочку-ревушку", Таню, которая уронила в речку мячик, и про мишку с оторванной лапой выросло не одно поколение.

Однако мало кто знает, что становиться писательницей не входило в планы Барто. Более того, творчество не было главным делом ее жизни. Так, она помогла воссоединиться тысячам семей, разбросанных войной по миру. Как это было, рассказывает OBOZREVATEL.

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Агния Барто (до брака – Волова) родилась в 1907 году в Каунасе (Литва) в еврейской семье. Свое первое стихотворение она написала еще в школьные годы, хотя ее мечтой было стать балериной и выступать на лучших сценах мира. Она действительно посещала балетную школу, а затем – хореографическое училище.

На выпускном экзамене девушка не только продемонстрировала танцевальное мастерство, но и прочла свое стихотворение "Похоронный марш". Среди экзаменаторов оказался нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский.

Именно он посоветовал Агнии не танцевать, а писать стихи, и посодействовал, чтобы девушку взяли в детскую редакцию. Там ее представили знаменитым поэтам: Маршаку, Чуковскому, Маяковскому.

В период войны Агния Барто и ее муж Андрей Щегляев оказались в эвакуации на Урале. Там поэтесса трудилась на заводе – она освоила профессию токаря и даже получила второй разряд.

Как она говорила позже, именно этот этап помог ей понять детей, которые вынуждены были работать на промпредприятиях наравне со взрослыми.

В войну и после нее поэтесса часто бывала в детских приютах, куда попадали дети, потерявшие родителей, которых забирали из пустых домов, бомбоубежищ и с вокзалов. В 1947 году Агния Барто издала поэму "Звенигород" о местном детском доме. В ней она настолько точно передала воспоминания одной из девочек, что благодаря им ее нашла мать.

Тогда у поэтессы появилась идея искать людей, основываясь на их воспоминаниях из детства. Она поняла, что смутные образы из детства могут стать той ниточкой, которая поможет найти семью.

В 1965 году на радио "Маяк" вышла передача "Найти человека", которую вела Барто. Она просила слушателей взять ручку и бумагу и зачитывала присланные ей письма. Поэтесса справлялась там, где пасовали милиция и Красный Крест.

Вскоре появились тысячи добровольцев, поддержавших инициативу Барто. В радиокомитет приходили студенты, которые все каникулы помогали разбирать и сортировать письма. Передача просуществовала восемь лет – ее закрыли в 1973 году, когда поток писем иссяк.

За несколько лет до этого, в 1968 году, Агния Барто написала повесть "Найти человека", основанную на своем опыте. Ее опубликовал журнал "Знамя", и только после этого многие с удивлением узнали, кто был ведущей программы.

Агния Барто умерла в 1981 году. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

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