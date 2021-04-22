Адель из 'Холостяка' о своей профессии: порно смотрят все

Экс-участница одиннадцатого сезона "Холостяка" Анастасия Распутина (Адель Асанти) дала откровенное интервью, в котором рассказала, что реакция зрителей на то, что она бывшая порноактриса, ее не пугала. По словам девушки, она очень рада поддержке своих подписчиков в сети.

Как сообщила Распутина в интервью изданию "КП в Украине", она нервничала не из-за своей профессии и не из-за того, как главный герой проекта Михаил Заливако отреагирует на нее. Причина была исключительно в симпатии к мужчине.

"Порно смотрят все – говорю не я, а мировая статистика. Факт о просмотре порно: каждую секунду на всем известный популярный сайт с порнографией заходят 6 700 человек. Есть подозрение, что даже с рабочих мест", – заявила экс-участница "Холостяка".

Распутина отметила, что она никогда не играет и не притворяется, поэтому таким образом девушка показала зрителям, какая она есть на самом деле. Кроме того, экс-участница шоу не скрывала от Заливако информацию о себе, а "озвучила все, как есть".

"И меня очень порадовало, что он это увидел и оценил. Давайте будем честными и открытыми с теми, кто в нас верит", – подытожила Распутина.

Напомним, что порноактриса Настя добровольно покинула проект. Она объяснила это тем, что ей тяжело находиться в непривычных для себя условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, порноактриса из Днепра Настя призналась, что для нее залог счастливых отношений – открытость и честность. Поэтому девушка и рассказала о своем прошлом главному герою Михаилу Заливако.