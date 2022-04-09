Ад в Краматорске: Вакарчук жестко обратился к россиянам из-за их молчания и 'антихриста Путина'

Фронтмен группы "Океан Эльзы", украинский певец Святослав Вакарчук жестко обратился к россиянам, после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска (Донецкая область), осудив их за то, что они молчат о войне в Украине. Несмотря на эмоциональную речь, знаменитость поблагодарил тех, кто все же вышел на протесты.

Соответствующее видео Вакарчук опубликовал на личной странице в Instagram. Он отметил, что последнее время к нему часто обращаются оппозиционные издания, чтобы узнать мнение о происходящем, на что он ответил: "Российский народ вырастил, выкормил подонков, тварей, разрушающих дома, убивающих стариков, женщин и детей" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это вы привели к власти тех, кто отдает приказы целится и разрушает наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего русского мира. Вы молчали тогда, когда надо было говорить и действовать, когда Путин, чье второе имя сейчас Антихрист, пришел к власти, вы молчали", – сказал Вакарчук.

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Он добавил, что россияне молчали, когда Россия вторглась в Грузию, когда Россия "наглым образом" захватила Крым, и продолжают молчать, когда Россия 8 лет назад развязала войну в Украине.

"Вам не хватило смелости и мужества десятками тысяч, сотнями тысяч, миллионами выйти на улицу и протестовать против этих страшных вещей. А раньше вы могли. В 91-м году миллион человек вышло в Москве на площади, чтобы свергнуть империю зла. Но это было раньше, а сейчас только посты в "Фейсбуке" и сочувствие по телефону. Это не поможет", – заявил певец.

Вакарчук сказал, что украинцам не нужно сочувствие по телефону или в социальных сетях, а наоборот требуются действия и именно от россиян. Исполнитель поблагодарил неравнодушных жителей РФ за то, что некоторые из них все же выходят на протесты.

"Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал, отдавал приказы и тех, кто просто молчал. Отдельное спасибо хочу сказать тем немногим, кто отважился выйти на протесты или открыто, публично заявлял свою позицию по отношению к зверствам российской армии. Мы помним это и ценим, а еще будем помнить тех, кто совершил страшное преступление и молчал", подытожил Вакарчук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Святослав Вакарчук назвал два вероятных сценария развития войны против России. По его мнению, либо политическая и военная верхушка РФ начнет "сходить с ума" и уничтожать все украинские города с воздуха, либо бои затянутся на неопределенный срок.