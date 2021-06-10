79-летняя монахиня украла $800 тыс. на азартные игры

79-летняя монахиня Мэри Маргарет Кройпер из Лос-Анджелеса была обвинена по статье в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Так, за десять лет она присвоила около 835 тыс. долларов в виде пожертвований, платы за обучение и гонораров из католической школы Св. Джеймса в пригороде Лос-Анджелеса.

Издание Nbc News пишет, что в своем соглашении о признании вины Кройпер сообщила, что деньги ей нужны были для оплаты личных расходов, которые включали расходы по кредитной карте и "крупные расходы на азартные игры в казино" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Уточняется, что теперь женщине грозит до 40 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

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Кроме того, в заявлении ее адвокатов говорилось, что Кройпер "очень сожалела о случившемся" и сотрудничала с правоохранительными органами и Римско-католической архиепископией Лос-Анджелеса.

"К сожалению... В своей жизни она страдала психическим заболеванием, которое омрачило ее суждения и заставило ее сделать то, чего она в противном случае не сделала бы", – говорится в заявлении адвокатов.

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