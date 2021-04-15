62-летняя Мадонна в молодежном образе покорила своим внешним видом. Фото
Американская 62-летняя певица Мадонна поделилась с поклонниками новыми фото, на которых позировала в стильном наряде от Gucci. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды.
Соответствующие снимки Мадонна опубликовала на личной странице в Instagram. Артистка появилась перед камерой в костюме, который состоит из синих шорт и разноцветной куртки. Свой образ она дополнила черной кофтой, колготами в сетку и массивными ботинками (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
Волосы у певицы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках.
Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Мадонну комплиментами, отметив, что она выглядит очень молодо и стильно.
"Невероятная", "Красивая", "Ты такая горячая", "Вау, очень стильный и молодежный образ. Да и вы прекрасно выглядите на свои года", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Мадонна – американская автор-исполнительница, поп-певица, танцовщица, музыкальный продюсер, а также актриса, режиссер и детская писательница. Самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии Книги рекордов Гиннесса.
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