57-летняя Оксана Байрак позировала в одном полотенце: неприлично красива и счастлива. Фото

Украинская актриса, режиссер Оксана Байрак опубликовала фото, на котором появилась в одном полотенце. 57-летняя знаменитость показала голые плечи, зону декольте и ноги.

Соответствующую публикацию Байрак выложила на своей странице в Instagram. Она также заявила, что чувствует себя уверенной, красивой и счастливой женщиной (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Всем тем, кому неймется продолжать интересоваться, "что ж там, у этой ведьмы Байрак?". Официально заявляю: я, по-прежнему неприлично свежа, красива, счастлива и даже не на диете. Ps. Зажигаем, мои хорошие!" – говорится в подписи к пикантному снимку.

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"Красивы,свежи и счастливы. Но тогда поменьше фотошопа,это убедительнее будет", "Красивая", "Оксана Ивановна! Вы просто потрясающе красиво выглядите!", "И пусть все завистники захлебнуться от "счастья", "Я восхищаюсь Вашим талантом! Все фильмы на одном дыхании!", "Зажигайте!" – отреагировали поклонники в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Оксана Байрак – украинская киноактриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель.

Она родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе.

Наиболее известные фильмы режиссера – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериал "Позднее раскаяние".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Байрак, которая скрывалась под образом игривой Крапанки на шоу "Маска", рассказала, что во время проекта ей удалось похудеть на восемь килограммов. Как стало известно, знаменитость похудела именно благодаря танцам и тяжелому костюму. Выдержать такую нагрузку ей помогло спортивное прошлое.