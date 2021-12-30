57-летний Джефф Безос нанял тренера Тома Круза и поразил накачанным торсом

57-летний владелец интернет-гиганта Amazon Джефф Безос поразил пользователей сети своим спортивным телосложением на отдыхе у Карибского моря. В этом ему помог известный американский силач Уэсли Окерсон, являвшийся личным тренером актера Тома Круза.

Папарацци удалось снять бизнесмена, когда он наслаждался солнечным днем со своей 52-летней супругой Лорен Санчес. А журналисты издания TMZ выяснили, как ему удалось кардинально изменить свое тело за короткий срок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Приближенные к Джеффу источники рассказали, что он не только активно занимается спором с новым наставником, но и придерживается строгой диеты. В совокупности эти факторы позволили ему за несколько месяцев приобрести впечатляющую физическую подготовку.

Несмотря на то, что некоторые пользователи обвиняют владельца Amazon в злоупотреблении гормональными препаратами и стероидами, его близкий друг опроверг слухи.

По его словам, магнат действительно всерьез занялся своим телом и не использует для этого никаких вспомогательных средств, кроме правильного рациона и силовых тренировок.

Избранница Джеффа Лорен также иногда публикует фотографии мужа с голым торсом, поэтому подписчики могут отслеживать изменения во внешности 57-летнего бизнесмена.

Отметим, что Окерсон был тренером в реалити-шоу Netflix "Сильный", а также тренировал таких известных личностей как Джерард Батлер, Саша Барон Коэн, Айла Фишер и Том Круз.

Коротко о бизнесмене:

Джефф Безос – американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin, коммерческий астронавт. Богатейший человек мира в 2018-2021 годах по версии агентства Bloomberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Джеффом Безосом и голливудским актером Леонардо Ди Каприо разгорелся шутливый конфликт из- за жены бизнесмена. В сети начали активно обсуждать роман между молодыми людьми за спиной у владельца Amazon. Вскоре появился ответ обиженного мужчины.