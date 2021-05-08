54-летняя Холли Берри в леопардовом боди и сапогах позировала у стены. Фото

Известная американская актриса Холли Берри удивила своих подписчиков дерзким образом: боди с леопардовым принтом она скомбинировала с сапожками на высоком каблуке.

Пикантными кадрами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она позировала у стены, подняв обе руки вверх и закрыв при этом глаза.

Обтягивающий наряд подчеркнул подтянутое тело, а обувь с аналогичным леопардовым принтом добавила ее наряду еще больше экстравагантности. Завершали весенний лук собранные в хвост волосы и нежно-розовый цвет помады на губах.

Поклонники были в восторге от смелого появления актрисы, поэтому в комментариях они оставляют для нее приятные слова и восторженные эмоджи.

Холли Берри – американская актриса. Лауреат премий "Оскар" (2002 – первая темнокожая актриса в истории кинематографа, получившая ее за исполнение главной роли), "Золотой глобус" (2000) и "Эмми" (2000).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица и актриса Бритни Спирс удивила своих поклонников эпатажным внешним видом. Так, она примеряла комбинезон с ярким принтом и продемонстрировала смелые танцы.