51-летняя Лопес позировала в порванном свадебном платье. Фото

Юля Ухина Люди 11:52, 2.04.2021 Обновлено: 12:09, 2.04.2021

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в порванном свадебном платье, чулках и грубых ботинках на шнуровке.

Соответствующие снимки 51-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Они были сделаны на съемках фильма "Брак по залету" в Доминиканской Республике (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Сидя у моей любимой лагуны", – написала Лопес.

Дженнифер Лопес позирует в свадебном платье
Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес поделилась фото со съемок фильма "Брак по залету"
Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес позирует в свадебном платье
Instagram Дженнифер Лопес

Фанаты пришли в восторг от новой публикации знаменитости. Они засыпали Дженнифер множеством комплиментов.

"Ого, детка. Красотка", "Мне нравится этот образ", "Ты выглядишь очень хорошо", "Королева", "Невероятная", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Коротко о знаменитости:

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике. Знаменитость сделала откровенное селфи в зеркале.

  • Модель-"копия" Кардашьян Деми Роуз опубликовала серию пикантных фото. На них знаменитость позировала полностью голой, лежа на траве. Интимные части тела модель прикрыла лепестками роз.

  • Ким Кардашьян продемонстрировала идеальную фигуру. Звезда опубликовала фото, на которых позировала в светлом бикини с принтом, завязки которого зашнурованы вокруг ее тонкой талии.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам, о Разумкове не слышали почти треть украинцев – опрос

Если бы из Украины однажды свалили слуги...

Арахамия извинился за нардепа Колесник: никто сваливать из Украины не будет. Видео

"Слугам" указали, что говорить о достижениях Зеленского и "олигархе" Медведчуке – СМИ

Синоптик предупредила о "снежной буре и -7" в Украине