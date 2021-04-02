51-летняя Лопес позировала в порваном свадебном платье. Фото
Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в порванном свадебном платье, чулках и грубых ботинках на шнуровке.
Соответствующие снимки 51-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. Они были сделаны на съемках фильма "Брак по залету" в Доминиканской Республике (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Сидя у моей любимой лагуны", – написала Лопес.
Фанаты пришли в восторг от новой публикации знаменитости. Они засыпали Дженнифер множеством комплиментов.
"Ого, детка. Красотка", "Мне нравится этот образ", "Ты выглядишь очень хорошо", "Королева", "Невероятная", – написали люди.
Коротко о знаменитости:
Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, пока не решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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