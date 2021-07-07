51-летняя Ирина Билык показала подросшего сына Табриза. Фото

Известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Табриза. Она сфотографировала мальчика в тот момент, когда он играл в своей комнате.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Табриз был сосредоточен на собирании конструктора, скорее всего, даже не подозревая, что мама его фотографирует (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Мальчик был запечатлен в белой футболке с ярким принтом, шортах бледно-голубого цвета и кроссовках.

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Напомним, что Табриз Аслан оглы Ахмадов появился на свет в пятом браке Ирины Билык с продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым.

Ранее Ирина Билык призналась, что сохранить брак с Асланом не удалось из-за большого расстояния. Супруги виделись не так часто, ведь на протяжении нескольких лет жили в разных странах.

Но, несмотря на все разногласия между супругами, они остаются хорошими родителями для своего сына Табриза, который родился в 2015 году.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

Также у певицы есть 20-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык высказалась о вероятности нового замужества. На вопрос подписчиков о браке звезда ответила "поживем-увидим".