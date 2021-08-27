Самые необычные владения Елизаветы II: лебеди, киты, дельфины и заповедники. Фото
Королева Елизавета II владеет огромным состоянием, ведь Британское королевство одно из самых богатых в мире. За 69 лет правления Ее Величество собрала в Букингемском дворце немало антиквариата и драгоценностей.
Елизавета II часто получает редкие и дорогие подарки, поэтому ее трудно чем-то удивить. OBOZREVATEL пишет о том, чем владеет Елизавета II.
Дельфины и киты
Елизавета II является владелицей всех морских обитателей в водоемах, которые живут в пределах 5 километров от Великобритании. Соответствующий указ подписал король Эдуард II еще в 1324 году.
Лебеди
Все лебеди на территории Великобритании и Уэльса принадлежат Ее Величеству. Ежегодно Елизавета II устраивает перепись популяции лебедей вдоль реки Темза, чтобы контролировать количество птиц в монархии. Королева взяла на работу ветеринаров, которые проверяют состояние здоровья животных.
Банкомат
Британское издание Express утверждает, что в подвале Букингемского дворца есть личный антикварный банкомат Елизаветы II. Вероятно, что он принадлежит люксовому банку Coutts.
Растения
Большинство самых известных парков (Ричмонд-парк, Гринвичский парк) и заповедников на территории королевства принадлежат Елизавете II. Государство ежегодно тратит огромные средства на озеленение в Великобритании.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
как Елизавета II выглядела в молодости: в сети показали редкие снимки королевы.
новый образ британской королевы в малиновом пальто и ярком платье.
что подарили принцу Джорджу на день рождения родители и бабушка.
какой была Елизавета II до трона и замужества: в СМИ опубликовали архивные фото монарха.