Самые необычные владения Елизаветы II: лебеди, киты, дельфины и заповедники. Фото

Королева Елизавета II владеет огромным состоянием, ведь Британское королевство одно из самых богатых в мире. За 69 лет правления Ее Величество собрала в Букингемском дворце немало антиквариата и драгоценностей.

Елизавета II часто получает редкие и дорогие подарки, поэтому ее трудно чем-то удивить. OBOZREVATEL пишет о том, чем владеет Елизавета II.

Дельфины и киты

Елизавета II является владелицей всех морских обитателей в водоемах, которые живут в пределах 5 километров от Великобритании. Соответствующий указ подписал король Эдуард II еще в 1324 году.

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Лебеди

Все лебеди на территории Великобритании и Уэльса принадлежат Ее Величеству. Ежегодно Елизавета II устраивает перепись популяции лебедей вдоль реки Темза, чтобы контролировать количество птиц в монархии. Королева взяла на работу ветеринаров, которые проверяют состояние здоровья животных.

Банкомат

Британское издание Express утверждает, что в подвале Букингемского дворца есть личный антикварный банкомат Елизаветы II. Вероятно, что он принадлежит люксовому банку Coutts.

Растения

Большинство самых известных парков (Ричмонд-парк, Гринвичский парк) и заповедников на территории королевства принадлежат Елизавете II. Государство ежегодно тратит огромные средства на озеленение в Великобритании.

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