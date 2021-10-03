5 лучших украинских учителей, которые побеждали на международных конкурсах. Фото

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине празднуют День учителя. В мире его отмечают всегда 5 октября. К этой дате приурочивают всемирные соревнования преподавателей.

Примечательно, что украинские педагоги не раз занимали призовые места на международных конкурсах. Наши учителя входят в топ-50 учителей мира, а также становятся лауреатами различных премий.

OBOZREVATEL вспомнил лучших преподавателей Украины, которые блестяще представили страну на мировой арене.

Александр Жук

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Украинский учитель информатики из Запорожья Александр Жук в 2020 году попал в рейтинг 50 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize. Он работает в интернате "Джерело" для детей с инвалидностью и общается с учениками на языке жестов.

Воспитанники Александра занимают призовые места на конкурсах по компьютерной графике и веб-дизайну. Также стоит отметить, что в 2018 году он стал преподавателем года в Украине.

Наталья Гладких

Учительница Наталья Гладких также вошла в топ-50 преподавателей на конкурсе Global Teacher Prize 2020. Она работает в школе с детьми, у которых тяжелые нарушения развития. Преподавательница разработала программу и помогает детям учиться. Ее ученики умеют писать, читать и даже поступают в университеты.

Кроме того, Наталья является руководительницей инклюзивного проекта "Бачити Серцем", который помогает людям с инвалидностью социализироваться в обществе.

Татьяна Лучицкая

Винницкая учительница Татьяна Лучицкая победила на конкурсе "Лучший дистанционный урок", который провел Всемирный Конгресс Украинцев и Конгресс Украинцев Канады. Татьяна доказала, что учитель может идти в ногу со временем, а дистанционный урок должен быть интересным и информативным.

Интересно, что преподаватель также проводит интересные виртуальные экскурсии. Например, недавно Татьяна устроила для детей 5 класса онлайн-путешествие на пасеку.

Маргарита Калюжная

Преподавательница английского языка и директор школы во Львове Маргарита Калюжная заняла второе место в международном образовательном конкурсе "Microsoft Educator Exchange", который прошел в 2016 году в Будапеште. Ее команда обрела победу в номинации "Геймификация" (игровая практика-викторина в начале урока).

Маргарита подчеркивает, что первые минуты занятия должны вдохновлять детей. Ученик получает максимум 5 баллов. Если школьник набирает от 3 баллов, ему достается часть пазла.

Ярослав Бахматюк

Учитель из Калуша Ярослав Бахматюк применяет на уроках около сотни авторских педагогических программ. Свой проект "Средневековые замки и их обитатели", который попал в полуфинал Всемирного форума инновационного образования в 2010 году, преподаватель создал вместе с учениками.

Благодаря ему, дети с помощью игры могут запросто выучить мировые памятники архитектуры.

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