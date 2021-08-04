48-летняя Наташа Королева засветилась на видео без косметики

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева продолжает радовать поклонников новыми фотографиями и видео в соцсетях. На очередной записи звезда продемонстрировала лицо без грамма косметики.

Соответствующее видео Королева опубликовала в социальной сети TikTok. Она подписала ролик: "Няшным ужастиком".

На кадрах видно, как звезда под музыку снимает себя на фронтальную камеру. В какой-то момент на лице Королевой появляется огненная маска. Артистка позировала в светлой рубашке в клетку, а волосы собрала в небрежный пучок.

К слову, недавно Наташа Королева публиковала видео со своим мужем Сергеем Глушко с отдыха в Турции, куда пара отправилась подкреплять свои чувства.

Видео дня

Коротко о знаменитости:

Наташа Королева – советская, украинская и российская эстрадная певица, киноактриса и фотомодель, заслуженная артистка РФ.

У нее есть сын Архип Глушко, он родился в 2000 году.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Наташа Королева заявляла, что ее детство прошло не совсем в благополучном районе, поэтому с юного возраста она училась отшивать навязчивых мужчин. По ее словам, этому умению даже можно научиться.