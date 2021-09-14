Испанка хочет полностью покрыть тело татуировками – осталось всего два 'чистых' места. Фото

38-летняя блогерша Джиджи Монтекарло из Испании обожает татуировки с подросткового возраста. На ее теле осталось только два чистых места – грудь и живот. Об этом она рассказала журналистам Daily Star.

Испанка обожает бить религиозные дизайны, лица разных персонажей и тату с мотивами 90-х. На ее колене уже давно красуется изображение Иисуса.

Мечты женщины воплощает ее муж-татуировщик. Он работает в черно-сером стиле, поэтому многие изображения выглядят нечеткими.

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У женщины есть татуировки на спине, ягодицах, руках, ногах, шее и даже стопах. Они включают в себя реалистичные человеческие фигуры, оружие, перья, крылья ангелов, религиозные символы и замысловатые узоры.

В будущем Джиджи хочет заполнить пустые места изображениями херувимов и зданий. Она рассказывает, что чернильные рисунки на теле – это ее стиль жизни. Первое тату у нее появилось в 15 лет.

Пара никогда не сталкивалась с осуждением со стороны окружающих. Они считают, что люди сейчас смотрят на личность, а не внешность.

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