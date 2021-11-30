36-летний египтянин, женившийся на 82-летней пенсионерке, похвастался своим состоянием в Каире. Видео

36-летний египтянин Мухаммед Ибрихам, женившийся на 82-летней Айрис Джонс из Британии, назвал себя богатым мужчиной, убеждая, что в их браке для него нет материальной выгоды. Житель Каира заверил, что дома у него осталось состояние.

Супруги жили в разных городах круглый год из-за того, что мужчине не давали визу в Англию. Свою встречу неординарная пара решила отпраздновать на утреннем шоу This Morning, где и прокомментировали слухи вокруг их брака (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мухаммеда обвиняли в том, что он женился на женщине на 46 лет старше из-за ее денег. Отметим, что 82-летняя Айрис работала уборщицей, поэтому каждую неделю получает 200 фунтов пенсии и пособие от государства из-за инвалидности.

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Египтянин утверждает, что такие слухи его оскорбляют, ведь он считает себя состоятельным человеком.

"Я работаю. Я богатый человек. У меня есть бизнес и бунгало в Каире", – рассказал Мухаммед.

Сейчас Айрис помогает любимому адаптироваться к жизни в Великобритании. Она признается, что понадобится время перед тем, как она привыкнет жить с мужем.

Напомним, что пара познакомилась летом 2019 года в социальной сети Facebook. Первое время они только переписывались, однако в ноябре 2020 сыграли скромную свадьбу.

Необычные супруги привлекли к себе внимание после того, как Айрис впервые пришла на утреннее шоу и рассказала об интимных подробностях своей жизни с мужем.

После свадьбы Мухаммеду и его избраннице пришлось разъехаться по разным странам, однако их любовь пережила расстояние. О том, как пара встретилась, можно прочесть в материале OBOZREVATEL.