31-летнюю американскую порноактрису нашли мертвой в машине: все подробности

Американская порнозвезда Далия Скай была найдена мертвой в своей собственной машине. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову.

Правоохранительные органы не исключают версии, что это могло быть самоубийство. По словам детектива Дэйва Питека, "самоубийство – это то, к чему склоняется расследование, в настоящее время нет доказательств, которые бы отрицали это". Об этом сообщает издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Близкие знакомые 31-летней женщины заявили, что последнее время Далия была в состоянии тяжелой депрессии после того, как узнала о диагнозе рака груди четвертой стадии.

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"Она была очень веселой, и у нее было большое сердце. Но, к сожалению, борьба с раком груди сказалась на ее психическом здоровье…" – сказал продюсер Аксель Браун.

Скай начала работать в порноиндустрии в декабре 2010 года после того, как ее заметил один из агентов на Myspace и предложил подписать с ним контракт. Свою первую сцену она сняла для сайта FuckedHard18.com. В октябре 2012 года она подписала контракт с агентством Spiegler Girls. Снялась в 355 порнофильмах. В мае 2014 года Скай дебютировала в качестве режиссера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 79-м году жизни не стало известной итальянской певицы, актрисы, танцовщицы и телеведущей Рафаэллы Карры. Сообщается, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.