24-летний блогер покрыл все тело татуировками и покрасил глазные яблоки в черный: как он выглядит. Фото

Инфлюенсер Итан Модбой Брамбл, у которого более 218000 подписчиков в социальной сети, решился на кардинальные внешние перевоплощения. Его глазные яблоки стали черными, язык приобрел раздвоенную форму, а большая часть тела покрыта татуировками.

Издание Daily Star пишет, что у 24-летнего мужчины есть маленькая дочь, он живет в Австралии. В своем интервью блогер признался, что его всегда интересовали смелые эксперименты со своей внешностью (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я начал делать татуировки, потому что мне всегда было интересно. Особенно с учетом того, как долго они уже существуют, и как до сих пор не одобряются обществом. Это просто сногсшибательно", – объяснил Итан свою точку зрения.

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Такое преображение могло бы обойтись парню в целое состояние. Но у него есть много друзей, которые работают в индустрии красоты, поэтому они делают ему хорошие скидки.

Когда дело доходит до боли, то Итану уже практически ничего не страшно.

"Мои ребра определенно были самой болезненной зоной на моем теле. Это был настоящий садизм!" – сказал блогер.

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