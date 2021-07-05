16-летняя дочь Поляковой показала дерзкий образ в купальнике. Видео

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – 16-летняя Маша – поделилась с поклонниками роликом, сделанным во время плавания в бассейне. Девушка продемонстрировала дерзкий образ с открытым купальником.

Соответствующее короткое видео, ранее отснятое для приложения Tik Tok, появилось на странице в Instagram Маши (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре видно, что дочь Поляковой понежилась в бассейне, хвастаясь летним отдыхом.

Девушка позировала перед камерой в черном купальнике, с мокрыми волосами и ярким макияжем: она накрасила губы алой помадой и подчеркнула глаза черными стрелками на веках.

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"Какой бы вы коммент написали сюда?" – задала вопрос Маша к своим подписчикам.

Поклонникам дочери Поляковой понравился ее образ, отметив, что девушка выглядит очень хорошо.

"Шикарная", "Будущая певица и очаровательная девушка", "Красивый купальник и красивая ты", – писали пользователи сети.

Отметим, что дочь Поляковой часто удивляет своих подписчиков яркими образами. Ранее она покрасила волосы в ярко-рыжий цвет, а звездная мама помогала ей воплотить эту идею в жизнь. Оля Полякова после этого отметила, что в ней пропадает талант парикмахера.

На этом 16-летняя девушка решила не останавливаться и снова покрасила волосы. Цвет стал немного насыщенней после прежней процедуры.

После этого Маша обрезала свои длинные волосы и сделала трендовое каре. Кроме того, девушка покрасилась в темно-шоколадный цвет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Поляковой 16-летняя Маша похвасталась стильным рокерским образом. Девушка появилась в дерзком наряде и сделала селфи в зеркале.