15 фото провальных стрижек, сделанных дома: они стали хитом сети

Во время карантина многие с нетерпением ждали пока откроются салоны красоты. Некоторые смельчаки устроили парикмахерскую дома и пожалели об этом, ведь результат не оправдал ожидания.

OBOZREVATEL собрал фото неудачных стрижек, которыми пользователи поделились в соцсетях. Стоило обратится к профессионалам, а не экспериментировать с собственными волосами.

Отец и сын решили сменить имидж.

Лайфхаки в интернете не гарантируют, что у вас получится сделать удачную прическу.

Видео дня

Друзья сделали эксклюзивную прическу.

Парень сделал прическу в виде шляпы.

Девушка не поменяла насадку на машинке.

Рокерская прическа не удалась.

Вот что бывает, если взять в руки машинку и подстричься самому.

Сын постриг отца, когда парикмахерские были закрыты.

Мальчик уснул, когда его стригла мама.

Некоторые специально создают похожую эксклюзивную прическу.

Девушке придется вдвое укоротить волосы.

Мужчина случайно сбрил волосы на висках, а вышла экстравагантная прическа.

Модная удлиненная челка может не освежить, а испортить образ.

Мужчина посмеялся над своим новым образом.

Ранее OBOZREVATEL показывал: