15 фото провальных стрижек, сделанных дома: они стали хитом сети

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Экспериментаторы получили популярность в сети

Во время карантина многие с нетерпением ждали пока откроются салоны красоты. Некоторые смельчаки устроили парикмахерскую дома и пожалели об этом, ведь результат не оправдал ожидания.

OBOZREVATEL собрал фото неудачных стрижек, которыми пользователи поделились в соцсетях. Стоило обратится к профессионалам, а не экспериментировать с собственными волосами.

Отец и сын решили сменить имидж.

Образ на Хэллоуин готов.

Лайфхаки в интернете не гарантируют, что у вас получится сделать удачную прическу.

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Стрижка налысо была бы гораздо лучше

Друзья сделали эксклюзивную прическу.

Получилась не ровная линия стрижки.

Парень сделал прическу в виде шляпы.

Мужчина похож на героя из фантастических фильмов.

Девушка не поменяла насадку на машинке.

Девушка решила сделать прическу своему любимому.

Рокерская прическа не удалась.

Ребята не смогли сделать ирокез в домашних условиях.

Вот что бывает, если взять в руки машинку и подстричься самому.

Стрижка-горшок в домашних условиях.

Сын постриг отца, когда парикмахерские были закрыты.

Сын предложил услуги парикмахера.

Мальчик уснул, когда его стригла мама.

Волосы сына пострадали.

Некоторые специально создают похожую эксклюзивную прическу.

Парень решил подстричься, но что-то пошло не так.

Девушке придется вдвое укоротить волосы.

Девушка решила подровнять кончики.

Мужчина случайно сбрил волосы на висках, а вышла экстравагантная прическа.

На карантине были закрыты все парикмахерские.

Модная удлиненная челка может не освежить, а испортить образ.

Трендовую челку лучше не стричь в домашних условиях.

Мужчина посмеялся над своим новым образом.

Парень не любит ходить в парикмахерскую.

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