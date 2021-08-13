10 страшных событий, которые произошли в пятницу 13-го

В пятницу 13-го многие люди опасаются начинать новые дела, принимать важные решения и даже выходить на улицу. И все это не зря, ведь в этот день в прошлые года случилось множество страшных событий.

Среди них – бомбардировка Букингемского дворца, кризис холодной войны и другое. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В пятницу, 13 сентября, 1940 года в здания Букингемского дворца в Лондоне попало пять бомб, ранив двух человек и одного убив. Но из членов королевской семьи тогда никто не пострадал.

В пятницу, 13 июля, 1951 года в Канзасе уровень воды в реках поднялся на 40 сантиметров – он вырос до 12,8 метра. В результате наводнения погибли 29 человек, 500 тысяч лишились домов, а общий ущерб оценивался в 935 миллионов долларов.

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13 июня 1952 года стал последней пятницей для восьми членов экипажа самолета Douglas DC-3 шведских ВВС, сбитого советскими истребителями над Балтийским морем.

13 октября 2006 года на аэропорт Буффало в штате Нью-Йорк обрушилась снежная буря. За несколько дней там выпало 56 сантиметров снега.

13 января 2012 года произошло знаменитое кораблекрушение круизного суда Costa Concordia, в котором погибли 32 человека, а эвакуировали более четырех тысяч.

13 ноября 1970 года в Бангладеш ураган убил 300 тысяч человек. Таким опасным его сделало цунами, которое обрушилось на берег и подняло уровень воды на пять метров.

13 октября 1972 года при заходе на посадку в московском аэропорту Шереметьево разбился авиалайнер Ил-62 компании "Аэрофлот", выполнявший международный чартерный рейс Париж – Ленинград – Москва, унесший жизни 174 человек.

13 сентября 1996 года умер американский рэпер Тупак Шакур. 7 сентября он был ранен из огнестрельного оружия при невыясненных обстоятельствах.

13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV арестовали всех членов знаменитого ордена тамплиеров. По некоторым версиям, эта дата была намеренно выбрана королем.

13 июля 1990 года на Памире сошла огромная снежная лавина. Находящаяся в этот момент группа альпинистов не смогла вовремя укрыться, и 43 члена группы из разных стран мира были погребены под несколькими тоннами снега.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о пятнице 13-го. Также мы расскажем, что не рекомендуется делать в этот день, и какие приметы и суеверия существуют.