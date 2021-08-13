10 страшных событий, которые произошли в пятницу 13-го

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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10 страшных событий, которые произошли в пятницу 13-го

В пятницу 13-го многие люди опасаются начинать новые дела, принимать важные решения и даже выходить на улицу. И все это не зря, ведь в этот день в прошлые года случилось множество страшных событий.

Среди них – бомбардировка Букингемского дворца, кризис холодной войны и другое. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Бомбардировка Букингемского дворца

  • В пятницу, 13 сентября, 1940 года в здания Букингемского дворца в Лондоне попало пять бомб, ранив двух человек и одного убив. Но из членов королевской семьи тогда никто не пострадал.

Канзасcкое наводнение

  • В пятницу, 13 июля, 1951 года в Канзасе уровень воды в реках поднялся на 40 сантиметров – он вырос до 12,8 метра. В результате наводнения погибли 29 человек, 500 тысяч лишились домов, а общий ущерб оценивался в 935 миллионов долларов.

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Кризис холодной войны

  • 13 июня 1952 года стал последней пятницей для восьми членов экипажа самолета Douglas DC-3 шведских ВВС, сбитого советскими истребителями над Балтийским морем.

Снежная буря

  • 13 октября 2006 года на аэропорт Буффало в штате Нью-Йорк обрушилась снежная буря. За несколько дней там выпало 56 сантиметров снега.

Катастрофа Costa Concordia

  • 13 января 2012 года произошло знаменитое кораблекрушение круизного суда Costa Concordia, в котором погибли 32 человека, а эвакуировали более четырех тысяч.

Катастрофа Costa Concordia
Смертельный удар циклона

  • 13 ноября 1970 года в Бангладеш ураган убил 300 тысяч человек. Таким опасным его сделало цунами, которое обрушилось на берег и подняло уровень воды на пять метров.

Рейс 217 "Аэрофлота"

  • 13 октября 1972 года при заходе на посадку в московском аэропорту Шереметьево разбился авиалайнер Ил-62 компании "Аэрофлот", выполнявший международный чартерный рейс Париж – Ленинград – Москва, унесший жизни 174 человек.

Смерть Тупака Шакура

  • 13 сентября 1996 года умер американский рэпер Тупак Шакур. 7 сентября он был ранен из огнестрельного оружия при невыясненных обстоятельствах.

13 сентября 1996 года умер американский рэпер Тупак Шакур
Арест всех членов знаменитого ордена тамплиеров

  • 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV арестовали всех членов знаменитого ордена тамплиеров. По некоторым версиям, эта дата была намеренно выбрана королем.

Снежная лавина

  • 13 июля 1990 года на Памире сошла огромная снежная лавина. Находящаяся в этот момент группа альпинистов не смогла вовремя укрыться, и 43 члена группы из разных стран мира были погребены под несколькими тоннами снега.

Ранее OBOZREVATEL собрал самые интересные факты о пятнице 13-го. Также мы расскажем, что не рекомендуется делать в этот день, и какие приметы и суеверия существуют.

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