10 советских вещей, которыми пользуется весь мир. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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В СССР шили одежду собственноручно

Современных людей большинство советских привычек приводят в ужас. Хозяйки в СССР самостоятельно шили одежду, коллекционировали старые пуговицы и стирали полиэтиленовые пакеты.

Чрезмерная бережливость в СССР была из-за дефицита, но сейчас это считается разумным потреблением. OBOZREVATEL пишет о советских вещах, которые стали популярными на весь мир.

Девушки самостоятельно шьют одежду

В Союзе почти в каждом доме была швейная машинка. Девушки шили эксклюзивные платья, которые нельзя было приобрести в магазинах. Сейчас одежда, сделанная своими руками, также набирает популярности. В Европе наряд "hand made" является ультрамодным.

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Покрывала из лоскутков ткани сейчас используют во всем мире

Советские мастера собственноручно делали покрывала из разных лоскутков ткани, даря новую жизнь старым вещам. Современные дизайнеры создают пальто, платья и белье, где сочетают куски различных материалов.

Сейчас модно выращивать свежую зелень дома

В Советском Союзе семьи проводили все выходные на даче, где работали на огороде. Сейчас жители крупных городов также выращивают зелень в вазонах или в теплицах в квартире.

Ранее в СССР не продавали пакеты в магазинах.

Ранее в магазинах не было полиэтиленовых пакетов, поэтому люди ходили за покупками с собственной тарой. В мире пытаются избавиться от пластика, используя тканевые сумки из СССР – авоськи.

В Союзе одежду украшали вышивкой собственноручно

Уже несколько лет подряд модно украшать одежду вышивкой. Дизайнеры используют вышивку на футболках, джинсах, рубашках и даже бейсболках. В Союзе также мастера обшивали праздничные платья различными узорами.

В ресторанах и кафе используют стулья из СССР

Венские стулья начали изготавливать еще во времена СССР, они были в каждой советской семье. Сейчас также модные кресла с изогнутой спинкой. Их используют в ресторанах с интерьером в минималистическом стиле.

В Союзе были популярны продукты, выращенные на ферме

В СССР натуральные продукты без химических добавок пользовались спросом. Яйца, молоко и мясо выращивали на совхозах, где было запрещено использовать химикаты.

В СССР не было химических красителей для еды

В Советском Союзе пищевой краситель делали из натуральных овощей и фруктов. Сейчас потребители не покупают яркие химические краски для еды, ведь они вредны.

Валенки носили в СССР

Дизайн валенок совершенствуется с годами. Сапоги украшают разноцветной вышивкой.

Комбучу делают из чайного гриба

Напиток из чайного гриба делали еще во времена СССР. Любители комбучи верят в его целебные свойства. Сейчас коктейль успешно продают в супермаркетах и он пользуется спросом во всем мире.

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