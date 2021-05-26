10+ вещей, которые не стоит дарить никому при любых обстоятельствах. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Подарок нужно выбирать, обращая внимание на предпочтения человека

Каждый хотя бы раз в жизни принимал совсем ненужный подарок. Не хочется получать сюрприз, который потом не будет полезен или не вызовет никаких эмоций.

OBOZREVATEL составил список самых бессмысленных подарков, которые не рекомендуется дарить. Прежде чем покупать какую-то вещь – стоит поинтересоваться, что нужно человеку.

Синтетическая обувь в виде мягкой игрушки многим не понравится. Во-первых, тапочки быстро теряют цвет и форму, а во-вторых, не каждому по душе дизайн кролика, собаки или монстра.

Пушистые тапки с животными подруги не оценят.

Стандартные поздравительные открытки с печатным текстом – бесполезное дополнение к основному подарку. Лучше сделать ее своими руками или написать текст самостоятельно.

Открытки с напечатанным стихотворением не стоит дарить.

Большинство людей поставят подаренный стакан или чашку в шкаф, где он будет припадать пылью.

Чашку не стоит дарить на важный праздник.

Экстремальный подарок может не понравиться, ведь не каждый любит рисковать. Прыжок с парашютом иногда не вызывает желаемых эмоций.

Некоторые люди совсем не любят экстрим

Ненужные сувениры, статуэтки и картины не стоит дарить. Подобные подарки только загромождают дом.

Странные статуэтки – не лучший подарок.

Дешевый массажер не нужно дарить, если человек об этом не просил. На свете не осталось людей, которые не знали бы о таком приспособлении. Лучше выбрать современный девайс, сейчас их есть огромное количество для любой части тела и по разной цене.

Массажер для головы не презентабельно выглядит

Лучше не дарить посуду, ведь вы не знаете, нужен ли этот предмет имениннику.

Кухонные атрибуты не создают ощущение праздника.

Цветы, кактусы и другие растения нравятся не всем. Некоторые виды могут вызвать аллергию.

Не каждый любит ухаживать за растениями

Вещи, которые сегодня носят все модницы – завтра могут быть антитрендами. Если вы хотите сделать хороший подарок, стоит выбирать классические украшения, которые еще долго будут в моде.

Старая бижутерия не понравится девушкам.

Сегодня именные полотенца больше напоминают забавный сувенир, чем оригинальный подарок.

Полотенца с надписью дарили в 1990-х.

Сейчас календарь есть у каждого в смартфоне, поэтому не стоит дарить бумажный экземпляр, который не будет приносить пользы.

Вряд ли кто-то обрадуется календарю с символом Нового года.

Сувениры в виде искусственных цветов занимают много места, их жалко выбросить, но не хочется держать дома.

Декоративные торты и ненастоящие букеты не стоит дарить.

Прежде чем дарить приборы на кухню, стоит поинтересоваться, возможно у человека уже есть кофеварка или гриль.

Стоит поинтересоваться, нужна ли имениннику эта вещь.

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